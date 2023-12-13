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Булаев: ЦИК РФ получил 33,2 млрд рублей на проведение выборов президента России

13 декабря 2023, 14:31
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В федеральном бюджете РФ на 2023 год на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации предусмотрены средства в размере 33 миллиардов 233 миллионов 800 тысяч 200 рублей. Эти деньги поступили в распоряжение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в полном объёме.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. По его словам, основная часть выделенных средств будет направлена на оплату расходов нижестоящих избирательных комиссий. Регионы получат на эти цели 32,84 миллиарда рублей.

Федеральные органы исполнительной власти то есть МИД и Минобороны, в ведении которых находятся находятся дипломатические представительства, консульства, воинские части, получат 170 миллионов рублей. На оплату расходов ЦИК, связанных с проведением президентских выборов, будет направлено 217,1 миллиона рублей.

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Зеленский раскрыл неожиданную деталь о ЗРК Patriot
Зеленский: на Украине ЗРК Patriot хватает только на защиту Киева
13 декабря 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг украинской столицы, приводит его слова издание Politico.
По словам украинского лидера, другие регионы страны не защищены, так как ЗРК хватает только для создания купола над столицей. Зеленский не стал уточнять количество комплексов, которыми располагает Киев, но отметил, что их не так много. 
 
Журналисты оценили слова президента и заявили, что он тем самым, пытался намекнуть, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, которые могут быть рассредоточены во всех регионах.  
 
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американский ЗРК Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что только российское вооружение может поражать орудие такого типа. 

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#пво
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Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами
13 декабря 2023, 14:35

Фото: Мособлдума

Между парламентами Москвы и Московской области сложилось плодотворное и конструктивное взаимодействие. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на конференции, посвящённой 30-летию Конституции России и 30-летию Мособлдумы, передаёт корреспондент «Радио 1».
«За эти 30 лет между Московской городской думой и Московской областной думой налажено взаимодействие по различным направлениями. Это началось ещё в 1996 году с создания совместной комиссии по координации законотворческой деятельности. В рамках этой комиссии было подготовлено более 30 различных законопроектов, которые рассматривались Государственной думой и Советом Федерации», – отметил столичный парламентарий. 
По его словам, законодатели двух регионов постоянно работают над различными темами. 
 
«Так, в 2022 году нами совместно был внесён один из федеральных законов который был направлен на борьбу с незаконными свалками строительных материалов. Он был принят обеими палатами парламента и сегодня действует. Также мы вместе работаем в рамках помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – сказал Шапошников
Он выразил уверенность в том, что 30 лет – только начало взаимодействия и совместной работы двух парламентов, поздравил коллег с 30-летием и пожелал конструктивной работы на благо жителей Подмосковья. 
 
13 декабря Мособлдума отмечает 30-летие. В конференции в Красногорске, посвящённой этому событию и 30-летию Конституции России, участвуют полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, главы ведомств и муниципальных администраций, представители духовенства.
 
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#совет федерации
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#московская область
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Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами, заявил Орбан
Орбан: Запад ошибается, если думает, что Путин страдает из-за отсутствия встреч
13 декабря 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад глубоко ошибается, когда думает, что российский лидер Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что западные лидеры не проводят с ним встреч, это полное непонимание сути политики. Об этом Орбан сообщил в интервью порталу Mandiner.
Орбан подчеркнул, что при любых конфликтных ситуациях необходимо вести переговоры и поддерживать контакты с целью того, чтобы они разрешились. Он также отметил, что именно по этой причине ему не интересно, что о нем говорят на Западе.

Орбан заключил, что на его решения не влияют позиции Бельгии или США, так как именно он выбирает пути действий для осуществления или поддержания венгерских интересов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. 

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#сша
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#переговоры
#венгрия
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«Здесь вам не кладбище»: Участникам СВО отказали в установке мемориальной доски в школе
В Омске в школе директор отказала в установке памятной доски в честь бойца СВО
13 декабря 2023, 13:58

Фото: istock / Natalia Bodrova

В одной из омских школ директор оказала в установке памятной доски в честь бойца, который не вернулся со специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Русская община ZOV».
Канал выложил видеоролик, где двое мужчин в камуфляже и с наградами, одна из которых напоминает награду ЧВК «Вагнер», рассказывают, чем закончилась их инициатива. Они поделились, что в школу они отправились после согласования установки доски с военкоматом и местными властями. Но директор Марина Коваленко якобы отказала им.

Один из мужчин рассказал, что был удивлен словам директора. 

«Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище», —цитирует боец директора.
Мужчины обратились к мэру города Сергею Шелесту, чтобы им помогли разобраться с ситуацией. В администрации Омска пояснили, что директриса не отказывала им, а только разъяснила, что нужно собрать ряд документов, а решение о размещении мемориальной доски должен утвердить Омский горсовет.

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#чвк
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Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии
КГБ: 7 групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии
13 декабря 2023, 13:34

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Польше проводится тренировка группы людей, которые готовятся к захвату объектов и террористическим актам в Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
Руководит группировкой гражданин Белоруссии, который прежде проходил обучение в военной академии, а затем убыл за границу. 
 
Предварительно, речь идет о семи группировках, уточнил глава КГБ республики Иван Тертель.
 
Он также добавил, что в настоящее время уже известны имена членов банды. Также имеются сведения о том, где проходят тренировки группы. Прежде сообщалось, что разведка Украины могла планировать диверсии во время военных учений ОДКБ. Речь идет о вскрытых белорусскими спецслужбами ячейках, которые готовились к совершению террористических актов. 

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#лукашенко
#разведка
#теракт
#белоруссия
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Лавров: США боятся, что после СВО Путин «завоюет всю НАТО»
13 декабря 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

США опасаются того, что после завершения СВО на Украине Россия начнет «завоевывать НАТО». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на совещании в Совете Федерации.
Министр также оценил ход украинского наступления и заявил, что оно потерпело крах. 

В связи с неудачей на линии фронта, американские власти перестали обсуждать возможное стратегическое поражение России.
 
Лавров уверен, что Вашингтон боится допустить победу президента России Владимира Путина в зоне боевого соприкосновения, так как в дальнейшем, может произойти «завоевание НАТО», чего опасаются американцы. 

Прежде сообщалось, что на линии фронта ВСУ терпят неудачи, в связи с недостатком вооружения и техники. В связи с этим, глава Украины Владимир Зеленский обратился к американским законодателям с просьбой о выделении Киеву $61 млрд. 

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#россия
#министр
#нато
#лавров
#сша
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Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС, заявил премьер Словакии
Глава Словакии Фицо заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС
13 декабря 2023, 13:14

Фото: iStock/makaule

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом Фицо сообщил в ходе встречи с депутатами.
Премьер-министр подчеркнул, что Словакия не будет препятствовать началу переговоров по данному вопросу.

Ранее Фицо не раз высказывался на тему того, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Фицо отмечал, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем.

Напомним, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. По словам венгерского министра, перспектива членства Украины в организации вызвала большие разногласия среди европейских государств.

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#украина
#министр
#ес
#словакия
#вооружения
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Сын Трампа обвинил Зеленского в воровстве
Трамп-младший: Украина не закончит конфликт, пока она может воровать деньги США
13 декабря 2023, 13:01

Фото: iStock/rarrarorro

Сын бывшего президента США Дональда Трампа прокомментировал требования главы Украины о передаче финансов Киеву. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, Украина завершать конфликт не намерена до тех пор, пока у властей есть возможность воровать американские деньги. Трамп-младший отметил, что американское правительство продолжает отправлять Киеву деньги, взращивая в стране класс олигархов, которые присваивают эти средства. 

Он также обратил внимание на пограничный кризис в США и призвал решать проблемы своего народа. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал американских властей к тому, чтобы они тратили средства на дроны и приезжали на фронт, вместо того, чтобы путешествовать.

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#сша
#деньги
#украина
#владимир зеленский
#трамп
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Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи
13 декабря 2023, 12:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.
Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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#сша
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#лавров
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