Булаев: ЦИК РФ получил 33,2 млрд рублей на проведение выборов президента России

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В федеральном бюджете РФ на 2023 год на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации предусмотрены средства в размере 33 миллиардов 233 миллионов 800 тысяч 200 рублей. Эти деньги поступили в распоряжение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в полном объёме.
Федеральные органы исполнительной власти то есть МИД и Минобороны, в ведении которых находятся находятся дипломатические представительства, консульства, воинские части, получат 170 миллионов рублей. На оплату расходов ЦИК, связанных с проведением президентских выборов, будет направлено 217,1 миллиона рублей.
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