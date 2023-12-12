В России раскрыли возможных кандидатов в президенты России помимо Путина

Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно. Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире «Радио 1», что рассматриваются «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.