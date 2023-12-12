В России раскрыли возможных кандидатов в президенты России помимо Путина

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Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно. Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире «Радио 1», что рассматриваются «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.
«ЛДПР [Либерально-демократическая партия России] сейчас ведут себя активно, от них пойдет Слуцкий. Коммунисты (речь о Коммунистической партии РФ, — прим. Ред.) находятся в стадии торга, потому что наиболее комфортный вариант – это возрастной Геннадий Андреевич Зюганов, но есть мнение, что они рассматривают до 15 фамилий», — сказал Минченко.Наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог считает главу Хакасии Валентина Коновалова и экс-депутата Николая Бондаренко. Однако, вероятность, что на выборы выдвинут Геннадия Зюганова достаточно высока, уверен он.
«На мой взгляд, интересными кандидатами могли бы быть глава Хакасии Валентин Коновалов или бывший депутат Николай Бондаренко, который, находится в архетипическом образе шута, а эта ниша сейчас свободна», — добавил Минченко.Политолог подчеркнул, что партия «Новые люди» может также пойти по консервативной тропе. Так, они могут выдвинуть лидера Алексея Нечаева или Владислава Даванкова.
«Я думаю, что вариант с Сарданой Авксентьевой (экс-мэр Якутска, — прим. Ред.) в качестве кандидата вряд ли рассматривается, потому что она может много живости внести в эту кампанию, а пока базовый вариант консервативен, — это будет или Алексей Нечаев или Даванков», — заключил эксперт.Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
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