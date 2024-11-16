Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку

Аслан Бжания (Фото: riamediabank.ru/Александр Кряжев)
Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Об этом глава государства сообщил на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района, передает РИА Новости.
Бжания добавил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента Абхазии в случае досрочной отставки.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские.
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