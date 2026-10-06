Гендиректора парка «Патриот» задержали в Москве по подозрению в получении взятки
Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по подозрению в получении взятки
Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали в Москве. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об аресте Васильева. По предварительным сведениям Telegram-канала SHOT, в материалах его дела фигурирует сумма взяток в размере около 80 миллионов рублей.
Васильев является бывшим губернатором Кировской области, возглавившим парк «Патриот» весной 2026 года. В прошлом он также работал главой Росреестра, был аудитором Счётной палаты и заместителем руководителя Росстата.
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