Гендиректора парка «Патриот» задержали в Москве по подозрению в получении взятки

06 октября 2026, 00:54

Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по подозрению в получении взятки

Игорь Васильев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали в Москве. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об аресте Васильева. По предварительным сведениям Telegram-канала SHOT, в материалах его дела фигурирует сумма взяток в размере около 80 миллионов рублей.



Васильев является бывшим губернатором Кировской области, возглавившим парк «Патриот» весной 2026 года. В прошлом он также работал главой Росреестра, был аудитором Счётной палаты и заместителем руководителя Росстата.



