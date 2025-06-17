Channel 12: США присоединятся к войне с Ираном сегодня вечером
США присоединиться к Израилю и вступят в вооруженный конфликт против Ирана сегодня вечером. Об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее сообщалось о завершении встречи между американским президентом Дональдом Трампом и командой по нацбезопасности, где обсуждался конфликт на Ближнем Востоке. Ряд СМИ отмечают, что следом глава страна должен выступить перед журналистами и рассказать об итогах встречи.
Еще вчера Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обострившейся ситуации между Израилем и Ираном. Следом президент поручил команде по нацбезопасности готовиться к встрече по ситуации на Ближнем Востоке.
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