Дипломат Мирошник ответил Ющенко стихами на призыв «на Москву»
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихотворной форме прокомментировал заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о необходимости похода ВСУ «на Москву».
«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — гласит стихотворный ответ Мирошника в беседе с ТАСС.Дипломат подчеркнул, что Ющенко превзошел по пустословию и управляемости извне только Владимир Зеленский.
Ющенко, пришедший к власти после «оранжевой революции» 2004 года, ранее заявил, что Украина не должна ограничиваться границами 1991 года. Мирошник высмеял это заявление, напомнив, что экс-президент не смог бы победить на выборах без поддержки Запада.