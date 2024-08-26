Чиновники в США пожаловались на устаревший ядерный арсенал

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Об этом стало известно по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах, состоявшегося в четверг, 22 августа.