Чиновники в США пожаловались на устаревший ядерный арсенал

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Американский арсенал ядерных ракет, а также всю инфраструктуру с ними связанную нужно переоснастить, информирует издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«…Подземные пусковые шахты нуждаются в тысячах миль новых оптоволоконных кабелей. Подземные командные центры, управляющие ракетами, должны быть перестроены», — сказано в материале.Журналисты подчеркнули, что все сроки вышли несколько десятилетий назад. По мнению некоторых чиновников ВВС США, возможно, определенные пусковые шахты придется создавать с нуля.
Ранее сообщалось, что между США и Россией могут состояться переговоры по кризису на Украине, однако говорить придется, скорее всего, после американских выборов.
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Никита Кротов