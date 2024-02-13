Членов ТИК научили реагировать на сложные моменты в дни голосования

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Подмосковье провели обучение представителей территориальных избирательных комиссий, которые в дальнейшем будут готовить членов участковых избиркомов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Главными темами обсуждения стали работа УИК в день перед первым днём голосования, открытие избирательных участков и начало работы комиссий, порядок голосования 15, 16 и 17 марта. Говорили также о голосовании вне избирательных участков, о порядке подсчёта голосов и о применении на участках видеофиксации.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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«Такое обучение позволяет направить внимания тренеров – сотрудников ТИК на сложные моменты, которые могут возникать в дни голосования. Мы хотим сделать работу комиссий максимально понятной и простой, чтобы у них был единый алгоритм работы на территории региона», – пояснила член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Вера Маркина.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская