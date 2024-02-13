Подмосковным информаторам перед президентскими выборами начали выдавать экипировку

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Московской области начали выдавать экипировку информаторам – членам участковых избирательных комиссий региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Жители Подмосковья смогут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России», – говорится в сообщении.Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Всего в поквартирных и подомовых обходах на территории Московской области будут задействованы более 15 тысяч специально подготовленных информаторов.
Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.
В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.
Для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
Читайте также:
На подмосковных избирательных участках задействуют систему «Безопасный регион»
На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность
В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов
Лора Луганская