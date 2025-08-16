Чтец по губам раскрыл первые слова Трампа Путину на Аляске

16 августа 2025, 03:09

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Специалист по чтению по губам расшифровал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа при встрече на авиабазе в Анкоридже, где президент США произнес: «Наконец-то!»





Согласно анализу эксперта, опубликованному в Daily Mail, Трамп при рукопожатии добавил:





«Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».