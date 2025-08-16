Чтец по губам раскрыл первые слова Трампа Путину на Аляске
Специалист по чтению по губам расшифровал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа при встрече на авиабазе в Анкоридже, где президент США произнес: «Наконец-то!»
Согласно анализу эксперта, опубликованному в Daily Mail, Трамп при рукопожатии добавил:
«Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».
Во время неформального обмена репликами оба лидера устно пообещали помочь друг другу, после чего американский президент пригласил Путина на импровизированную трибуну.
Ранее американист Григорий Ярыгин охарактеризовал начало встречи как позитивное и многообещающее, отметив теплую атмосферу между лидерами. Переговоры в формате «три на три» с участием Сергея Лаврова и Марко Рубио продлились 2 часа 45 минут.