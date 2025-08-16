Трамп дал первые комментарии о результатах переговоров с Путиным

16 августа 2025, 02:22

Путин и Трамп пока не достигли соглашения по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп заявил об отсутствии договорённостей по урегулированию на Украине после переговоров с Владимиром Путиным, но отметил высокие шансы на мир.





На совместной пресс-конференции по итогам саммита американский президент подтвердил продуктивность диалога, но подчеркнул отсутствие полного понимания:





«У нас были продуктивные переговоры. У нас хороший шанс достигнуть мира, сделки пока нет, но шансы высокие».