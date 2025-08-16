Трамп дал первые комментарии о результатах переговоров с Путиным
Путин и Трамп пока не достигли соглашения по Украине
Дональд Трамп заявил об отсутствии договорённостей по урегулированию на Украине после переговоров с Владимиром Путиным, но отметил высокие шансы на мир.
На совместной пресс-конференции по итогам саммита американский президент подтвердил продуктивность диалога, но подчеркнул отсутствие полного понимания:
«У нас были продуктивные переговоры. У нас хороший шанс достигнуть мира, сделки пока нет, но шансы высокие».
Трамп выразил готовность к новым встречам с российским лидером в ближайшее время.
Владимир Путин назвал украинское урегулирование центральной темой обсуждения: «Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины». Президент РФ выразил надежду, что достигнутые с Трампом договорённости откроют путь к миру.