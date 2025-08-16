Gemini неожиданно заработала в России на фоне переговоров Путина и Трампа
Чат-бот Google Gemini стал доступен российским пользователям в веб-версии и мобильных приложениях без официальных объявлений, возможно, из-за технической ошибки.
Сервис, заблокированный в России с момента запуска в марте 2023 года, теперь работает через сайт gemini.google.com и установленные приложения для Android/iOS. Ранее при авторизации с российского IP появлялось сообщение: Gemini пока не поддерживается в вашей стране, но сегодня ограничение исчезло.
Нейросеть уклоняется от ответа на прямой вопрос о работе в РФ, отвечая уклончиво на реплики пользователей.
Примечательно, что разблокировка совпала с переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, проходящими в формате «три на три» с участием Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Google, сервис полноценно функционирует: интерфейс полностью переведен на русский язык, поддерживается голосовой ввод и распознавание контекста.
Главный конкурент Gemini — ChatGPT от OpenAI — остается недоступным в России по решению разработчиков. Установить приложение через российские аккаунты Google Play или App Store по-прежнему невозможно.
