Команда Трампа собрала $10 с пожертвований во время переговоров РФ–США
Команда президента США Дональда Трампа запустила кампанию по сбору пожертвований от $10 в ходе переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, рассылая тематические электронные письма.
В рассылке, опубликованной телеграм-каналом РБК и подтвержденной Associated Press, Трамп заявил:
«Я встречаюсь с Путиным на Аляске! Немного прохладно. Ставки на этой встрече очень высоки для всего мира».Далее сторонникам предлагалось сделать минимальный взнос в $10 для поддержки исторических решений.
Инициатива стартовала синхронно с началом переговоров на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где лидеры обсуждали украинское урегулирование в формате «три на три».
Параллельно у входа на базу проходили акции протеста с лозунгами «Аляска поддерживает Украину», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критиковала западные СМИ за помешательство на фоне контраста между теорией изоляции России и реальной красной дорожкой для Путина.