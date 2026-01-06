Глава африканского бюро RT: операция в Венесуэле — повод для стран задуматься

06 января 2026, 17:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Операция США в Венесуэле — повод для государств Латинской Америки задуматься, как сплотиться, чтобы защитить себя от иностранного вмешательства. Об этом заявил глава африканского бюро RT Муса Ибрагим.