Глава африканского бюро RT: операция в Венесуэле — повод для стран задуматься
Операция США в Венесуэле — повод для государств Латинской Америки задуматься, как сплотиться, чтобы защитить себя от иностранного вмешательства. Об этом заявил глава африканского бюро RT Муса Ибрагим.
Ибрагим считает, что этот процесс отражает неоколониальную политику. Он призвал латиноамериканских лидеров и страны внимательно следить за развитием ситуации и принять меры, чтобы не поддаваться.
3 января Соединённые Штаты Америки осуществили широкомасштабную военную акцию против Венесуэлы. В ходе операции президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил политику США по Гренландии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: