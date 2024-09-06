«Чушь»: Песков осудил претензию США к России

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Россия не вмешивается в проведение президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие обвинения со стороны Вашингтона.
Москву уже не в первый раз обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Но это всё «чушь», поскольку Россия никогда не совершала таких действий, заявил Песков в беседе с газетой Washington Post.
Ранее Белый дом потребовал, чтобы Путин перестал говорить о проведении выборов в США после его заявления на Восточном экономическом форуме о кандидате Камале Харрис. Президент сыронизировал, что раз нынешний глава США Джо Байден попросил своих союзников поддержать нового кандидата от демократов, то российская сторона выполнит эту рекомендацию.
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Анастасия Чинкова