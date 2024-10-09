ЧВК «Вагнер» смогла вернуть тела бойцов, погибших во время боя в Мали

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые погибли в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате операции военных. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, его слова передает ТАСС.
«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали — ред.) и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг. Это была важная и ответственная миссия, которую обязательно нужно было выполнить», — раскрыл Иванов детали операции.
Он также признался, что испытывает гордость за коллег, которые смогли провести эту операцию, продемонстрировав свою силу, честь и отвагу.
Теперь тела погибших смогут с почестями захоронить. При этом террористы проиграют и подчинятся закону, заключил Иванов.
О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
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Элина Позднякова