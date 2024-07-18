CNN: Пелоси заявила Байдену, что тот не победит Трампа на выборах

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Президент США Джо Байден может уничтожить шансы демократов на победу, если не снимет кандидатуру с выборов. Кроме того, согласно результатам опросов, он не опередит своего оппонента Дональда Трампа, сообщает CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Пелоси в недавнем разговоре с ... Байденом в частном порядке заявила, что опросы показывают, что он не может победить Трампа и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок», — передает CNN.
Согласно информаторам, нынешний глава Белого дома возразил ей, что видел опросы, прочащие ему победу в предвыборной гонке. Телеканал отметил, что достоверно неизвестно, сказала ли Пелоси о том, что президент должен снять свою кандидатуру. Выборы в США состоятся 5 ноября.
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