«Перережу горло»: В США арестовали мужчину, угрожавшего убить Джо Байдена

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Власти Соединённых Штатов предъявили обвинения жителю Флориды, публично угрожавшему убийством президенту Джо Байдену. Об этом проинформировал телеканал CNN.
Угрозы убийства американского лидера были опубликованы за несколько дней до покушения на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа в ходе его митинга в Пенсильвании. По информации Федерального бюро расследований США, эти дела не имеют связи.
Обвинения предъявили 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» Байдену горло. В июле он был допрошен дома агентами Секретной службы. Отмечается, что на допросе американец категорически отрицал вменяемые ему действия.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден заразился COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Обвинения предъявили 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» Байдену горло. В июле он был допрошен дома агентами Секретной службы. Отмечается, что на допросе американец категорически отрицал вменяемые ему действия.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден заразился COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак