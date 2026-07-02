Cуд в ЕС разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT
Суд Европейского союза впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным RT, в Германии возбудили уголовные дела против трех человек за «распространение контента Russia Today». Утверждается, что они создали и вели сайт, где публиковали материалы телеканала. За это им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
«Официально зарегистрированным операторам, которые управляют сайтами и контролируют их, и до этого было запрещено транслировать контент RT на территории Евросоюза из-за санкций», — говорится в материале.
Однако теперь оператором считается любой человек, который администрирует веб-сайты, где публикуются материалы Russia Today.