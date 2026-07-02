Cуд в ЕС разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT

02 июля 2026, 13:36

Фото: iStock/MarianVejcik

Суд Европейского союза впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT. Об этом говорится на сайте ведомства.





По данным RT, в Германии возбудили уголовные дела против трех человек за «распространение контента Russia Today». Утверждается, что они создали и вели сайт, где публиковали материалы телеканала. За это им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.





«Официально зарегистрированным операторам, которые управляют сайтами и контролируют их, и до этого было запрещено транслировать контент RT на территории Евросоюза из-за санкций», — говорится в материале.