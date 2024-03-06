Decision Desk HQ: Стали известны предварительные итоги «Супервторника» в США

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Стали известны предварительные результаты так называемого «Супервторника» в США, когда определяются победители первичных выборов сразу в пятнадцати американских штатах. Об этом сообщает информационный портал Decision Desk HQ. По информации Decision Desk HQ
Дональд Трамп и Джо Байден побеждают в Алабаме, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Массачусетсе и Теннесси.
Действующий президент Соединённых Штатов также побеждает в Вермонте. В этом же штате Трамп вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее, сообщает CNN. Опросы Edison Research также предсказывают победу Трампа и Байдена в Северной Каролине и Вирджинии.
Помимо этого, прогнозируется победа Дональда Трампа в штате Техас, от которого на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедет 161 делегат. Больше только от Калифорнии, которая пока голосует.
Ранее Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз. В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции. В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».
UPD. Трамп провозгласил себя победителем предварительных выборов в Колорадо, власти которого пытались не допустить его до участия.
По результатам голосования в штате, бывший президент получает еще 37 делегатов в свою поддержку на съезд, который определит кандидата от республиканцев. Таким образом, у него в кармане уже две трети из необходимых 1215 для выдвижения на съезде голосов.
Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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Действующий президент Соединённых Штатов также побеждает в Вермонте. В этом же штате Трамп вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее, сообщает CNN. Опросы Edison Research также предсказывают победу Трампа и Байдена в Северной Каролине и Вирджинии.
Ранее Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз. В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции. В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».
UPD. Трамп провозгласил себя победителем предварительных выборов в Колорадо, власти которого пытались не допустить его до участия.
По результатам голосования в штате, бывший президент получает еще 37 делегатов в свою поддержку на съезд, который определит кандидата от республиканцев. Таким образом, у него в кармане уже две трети из необходимых 1215 для выдвижения на съезде голосов.
Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом
Артем Путинцев