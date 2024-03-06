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Decision Desk HQ: Стали известны предварительные итоги «Супервторника» в США

06 марта 2024, 05:19
Фото: iStock/Dipto_Das

Фото: iStock/Dipto_Das

Стали известны предварительные результаты так называемого «Супервторника» в США, когда определяются победители первичных выборов сразу в пятнадцати американских штатах. Об этом сообщает информационный портал Decision Desk HQ. По информации Decision Desk HQ
Дональд Трамп и Джо Байден побеждают в Алабаме, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Массачусетсе и Теннесси.

Действующий президент Соединённых Штатов также побеждает в Вермонте. В этом же штате Трамп вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее, сообщает CNN. Опросы Edison Research также предсказывают победу Трампа и Байдена в Северной Каролине и Вирджинии.


Помимо этого, прогнозируется победа Дональда Трампа в штате Техас, от которого на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедет 161 делегат. Больше только от Калифорнии, которая пока голосует.

Ранее Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз. В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции. В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».

UPD. Трамп провозгласил себя победителем предварительных выборов в Колорадо, власти которого пытались не допустить его до участия.
По результатам голосования в штате, бывший президент получает еще 37 делегатов в свою поддержку на съезд, который определит кандидата от республиканцев. Таким образом, у него в кармане уже две трети из необходимых 1215 для выдвижения на съезде голосов.

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.


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#сша
#итоги
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
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В США раскрыли условия переговоров с Россией
Макгрегор: США необходимо сменить правительство для переговоров с Россией
06 марта 2024, 05:11

Фото: iStocl/Oleksii Liskonih

Переговоры между США и Россией будут возможны только при условии смены американского правительства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступному на YouTube.
По словам Макгрегора, Москва сейчас не доверяет Вашингтону и мир невозможен.

«Нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне – нужно все это болото вычистить», – отметил он.

Бывший советник подчеркнул, что двум странам следовало договориться за два года до начала спецоперации на Украине.

Он добавил, что Россия давно предупреждала о неприемлемости определенных мер.

«Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», – заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с Дональдом Трампом и обсудить условия установления мира на Украине.

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#сша
#россия
#переговоры
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Пушилин заявил, что переданные ВСУ танки Abrams переоценены
Глава ДНР Пушилин: Западные страны переоценили Abrams
06 марта 2024, 04:36

Фото: iStock/cla78

Западные страны переоценили американские танки Abrams, отправленные на Украину, заявил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что украинская армия потеряла три из пяти боевых машин в районе Авдеевки. По словам Пушилина, «западная пропаганда» преувеличивает эффективность американских танков.

Ранее были опубликованы фотографии третьего подбитого танка Abrams в зоне спецоперации.

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#военные
#днр
#денис пушилин
#сша
#танки
#всу
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Орбан планирует переговоры с Трампом по вопросу Украины
Сийярто: Орбан обсудит с Трампом достижение мира на Украине
06 марта 2024, 03:44

Фото: iStock/Racide

Премьер-министр Венгрии Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры по вопросу Украины, передают РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
По словам Сийярто, два политика встретятся во Флориде в пятницу 8 марта, чтобы обсудить поиск решения украинской проблемы. Венгрия считает, что «мир на Украине» зависит от президента Дональда Трампа.

«А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», – подчеркнул он.

Ранее Венгрия заявила о желании отправить деньги Африке вместо Украины.

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#венгрия
#сша
#виктор орбан
#дональд трамп
#переговоры
#украина
#выборы
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Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США
Глава Пентагона Остин: украинский конфликт укрепил экономику США
06 марта 2024, 03:21

Фото: iStock/JARAMA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепляет экономику США, сообщает информационное агентство ТАСС.
Остин добавил, что это связано с расширением производственных мощностей и созданием новых рабочих мест для американских рабочих.

«Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране – от Техаса до Огайо и Аризоны», – сказал руководитель оборонного ведомства.

По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо увеличить свои производственные мощности и более тесно сотрудничать с партнерами и союзниками.

Ранее Пентагон заявил о принятии мер после утечки информации о российской спецоперации.

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#экономика
#сво
#украина
#сша
#заявление
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Глава МИД Франции усомнился в способности ЕС помогать Украине
Сежурне: в Европе сомневаются в способности ЕС помогать Киеву
06 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/Jorisvo

В Европе растут сомнения в способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью телеканалу TF1, передают РИА Новости.
«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну…», – заявил дипломат.

Также он отметил, что существуют сомнения в возможности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Среди основных причин эксперт выделил неопределенность результатов выборов в США и неплатежеспособность Европы.

Тем не менее, по его словам, именно этот «исторический момент» требует усиления поддержки Украины.

Ранее Сежурне заявил, что Франция не будет посылать свои войска на Украину.

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#франция
#ес
#европа
#украина
#помощь
#киев
#мид
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Нарышкин: США и Британия участвуют в подготовке ССО для борьбы с Россией
«РГ»: Глава СВР Нарышкин рассказал о подготовке сил спецопераций против РФ
06 марта 2024, 02:05

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», которое 6 марта цитирует «Российская газета»
«Американцы, [и] особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — отметил директор СВР.

Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.

Нарышкин также назвал «очевидным фактом» участие разведслужб США в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб киевского режима.

Ранее глава российской разведки заявил, что он договорился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Уильямом Бёрнсом не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах. По словам Сергея Нарышкина, он до сих пор придерживается данной договорённости, а все утечки происходили и происходят исключительно по вине американской стороны.

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#сергей нарышкин
#интервью
#сша
#великобритания
#россия
#спецоперация
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В Турции заявили о начале «особой войны» НАТО на Украине
Cumhuriyet: НАТО затягивает конфликт на Украине при помощи «особой войны»
06 марта 2024, 02:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные державы попытаются затянуть конфликт на Украине с помощью усилий военных специалистов и диверсий, сообщил обозреватель турецкой газеты Сumhuriyet Мехмет Али Гюлер.
Гюлер отметил, что Соединенные Штаты и их европейские партнеры не могут отправить войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. В этом контексте Али Гюлер отметил, что страны НАТО начали экспорт на Украину «особой войны». Реализация стратегии по затягиванию конфликта включает в себя расширение «тренировочных миссий» на Украине и диверсии против России.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что его страна не будет пересекать границу соучастия в конфликте на Украине.

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#турция
#нато
#украина
#россия
#конфликт
#сво
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Во Франции призвали остановить «безумного» Макрона
Политик Филиппо: Макрон желает войны, его требуется остановить
06 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Эммануэля Макрона в желании войны, заявил политик в социальной сети X.
«Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» – заявил политик, комментируя слова французского лидера о надвигающейся войне в Европе.

Ранее Филиппо отреагировал на высказывания Макрона о возможности отправки войск на Украину и призвал к выходу Франции из ЕС и НАТО.

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#франция
#украина
#военные
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Захарова напомнила о традиции США предавать союзников
Представитель МИД РФ Захарова заявила, США предают союзников не глядя
06 марта 2024, 01:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воевать самостоятельно.
«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников СШАпоследовательны до педантизма – предают не глядя», – оценила дипломат заявление Джона Кирби о том, что Зеленский хочет воевать сам и никогда не просил о вводе американских войск на Украину.

Захарова также задалась вопросом, зачем Зеленскому в такой ситуации членство в НАТО.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский отказывается от ввода американских войск на Украину стремится воевать самостоятельно.

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#мид рф
#мария захарова
#белый дом
#украина
#сша
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