Роббинс: в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13

Фото: iStock/Gerasimov174
Уже в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом сообщает издание Defence Daily. Об этом заявила глава национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — цитирует Роббинс РИА Новости.
Создание боеголовки было одобрено еще в 2023 году. Завершение разработки планировалось весной 2026 года. Ракетой B61-13 вооружат современные истребители и бомбардировщик B-21.
Ранее в Пентагоне заявили, что Китай имеет в своем арсенале свыше 600 ядерных боеголовок. К 2030 году страна планирует расширить свой ядерный запас до миллиона единиц оружия.
Читайте также:
Хуситы планируют установить полную воздушную блокаду Израиля
Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии
Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта
Иван Мусатов