Действующий глава Египта ас-Сиси победил на президентских выборах

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил в первом туре президентских выборов с 89,6% голосов. Об этом сообщил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
Отмечается, что это уже третий срок президентства ас-Сиси. Он будет исполнять свои обязанности на посту главы государства шесть лет.
Ас-Сиси с большим перевесом одержал победу. За него проголосовало свыше 39,7 миллионов жителей Египта. Следом за ним шёл кандидат от «Республиканской народной партии» Хазем Омар, за которого проголосовало всего 4,5% граждан.
По словам Бадави, явна на прошедшие выборы была самой высокой в истории страны, и составила 66,8%.
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Ас-Сиси с большим перевесом одержал победу. За него проголосовало свыше 39,7 миллионов жителей Египта. Следом за ним шёл кандидат от «Республиканской народной партии» Хазем Омар, за которого проголосовало всего 4,5% граждан.
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Анастасия Чинкова