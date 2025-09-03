«На столе»: Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву
Путин подтвердил приглашение Трампа, но встреча не готовится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, но сроки не определены. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, отвечая на вопрос журналистов.
Путин подтвердил, что приглашение для американского лидера Дональда Трампа посетить с визитом Россию продолжает быть актуальным, но остаётся «на столе».
«Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведётся», — отметил российский лидер.Стоит отметить, что изначально приглашение было направлено Дональду Трампу в ходе российско-американского саммита, который проходил в Анкоридже. Ранее Путин пригласил лидера КНДР в Россию после частных переговоров.
Отмечается, что помимо приглашения корейского лидера, Владимир Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву.