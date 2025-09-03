Достижения.рф

«На столе»: Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву

Путин подтвердил приглашение Трампа, но встреча не готовится
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, но сроки не определены. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, отвечая на вопрос журналистов.



Путин подтвердил, что приглашение для американского лидера Дональда Трампа посетить с визитом Россию продолжает быть актуальным, но остаётся «на столе».

«Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведётся», — отметил российский лидер.
Стоит отметить, что изначально приглашение было направлено Дональду Трампу в ходе российско-американского саммита, который проходил в Анкоридже. Ранее Путин пригласил лидера КНДР в Россию после частных переговоров.

Отмечается, что помимо приглашения корейского лидера, Владимир Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву.

Ольга Щелокова

