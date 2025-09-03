«На столе»: Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву

03 сентября 2025, 17:51

Путин подтвердил приглашение Трампа, но встреча не готовится

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, но сроки не определены. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, отвечая на вопрос журналистов.





Путин подтвердил, что приглашение для американского лидера Дональда Трампа посетить с визитом Россию продолжает быть актуальным, но остаётся «на столе».

«Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведётся», — отметил российский лидер.