Депутат Асафов назвал условия, при которых могут состояться выборы на Украине
Депутат Асафов объяснил, что необходимо для проведения выборов на Украине
При организации президентских выборов на Украине необходимо учитывать интересы России, заявил депутат Госдумы Александр Асафов в комментарии NEWS.ru. По его мнению, важным условием также является наличие у украинского представителя полномочий для подписания мирного соглашения и других документов.
Асафов отметил, что сейчас, по его оценке, сложно судить о перспективах потенциальных кандидатов и возможных результатах голосования. Он считает, что имеющиеся социологические данные не позволяют объективно оценить ситуацию в украинской политике.
«Как мне кажется, сейчас невозможно ориентироваться на социологию, которая дает довольно странные показатели, и на другие параметры, измеряющие нормальный политический процесс на Украине», — заявил депутат.По словам Асафова, для российской стороны принципиальное значение имеют два вопроса. Первый — учет предложений и интересов России при обсуждении будущего политического процесса. Второй — полномочия человека, который будет подписывать международные документы от имени Украины.
Парламентарий подчеркнул, что подпись под мирным договором и другими соглашениями должна принадлежать представителю, имеющему необходимые юридические полномочия. По его мнению, этот вопрос имеет особое значение в контексте возможного урегулирования конфликта.