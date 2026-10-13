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Депутат Асафов назвал условия, при которых могут состояться выборы на Украине

Депутат Асафов объяснил, что необходимо для проведения выборов на Украине
Фото: Istock / olegda88

При организации президентских выборов на Украине необходимо учитывать интересы России, заявил депутат Госдумы Александр Асафов в комментарии NEWS.ru. По его мнению, важным условием также является наличие у украинского представителя полномочий для подписания мирного соглашения и других документов.



Асафов отметил, что сейчас, по его оценке, сложно судить о перспективах потенциальных кандидатов и возможных результатах голосования. Он считает, что имеющиеся социологические данные не позволяют объективно оценить ситуацию в украинской политике.

«Как мне кажется, сейчас невозможно ориентироваться на социологию, которая дает довольно странные показатели, и на другие параметры, измеряющие нормальный политический процесс на Украине», — заявил депутат.
По словам Асафова, для российской стороны принципиальное значение имеют два вопроса. Первый — учет предложений и интересов России при обсуждении будущего политического процесса. Второй — полномочия человека, который будет подписывать международные документы от имени Украины.

Парламентарий подчеркнул, что подпись под мирным договором и другими соглашениями должна принадлежать представителю, имеющему необходимые юридические полномочия. По его мнению, этот вопрос имеет особое значение в контексте возможного урегулирования конфликта.
Софья Метелева

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