Депутат Асафов назвал условия, при которых могут состояться выборы на Украине

13 октября 2026, 14:03

Депутат Асафов объяснил, что необходимо для проведения выборов на Украине

Фото: Istock / olegda88

При организации президентских выборов на Украине необходимо учитывать интересы России, заявил депутат Госдумы Александр Асафов в комментарии NEWS.ru. По его мнению, важным условием также является наличие у украинского представителя полномочий для подписания мирного соглашения и других документов.





Асафов отметил, что сейчас, по его оценке, сложно судить о перспективах потенциальных кандидатов и возможных результатах голосования. Он считает, что имеющиеся социологические данные не позволяют объективно оценить ситуацию в украинской политике.





«Как мне кажется, сейчас невозможно ориентироваться на социологию, которая дает довольно странные показатели, и на другие параметры, измеряющие нормальный политический процесс на Украине», — заявил депутат.