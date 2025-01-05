Депутат бундестага Кизеветтер: переговоры Путина и Трампа запланированы на март

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча главы России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа запланирована на март. Об этом член Христианско-демократического союза Германии написал на своей странице в соцсети X.
«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — сообщил политик.
При этом Кизеветтер не приложил доказательств данной информации.
Ранее «Радио 1» писало, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным до 23 февраля. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы ФРГ.
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Иван Мусатов