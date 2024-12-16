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Новые западные санкции против России безрезультатны и больше сказываются на экономике самой Европы. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, данные ограничения затрудняют работу российское стороне, но она всегда находит выход.
«Попытки стран коллективного Запада продолжить разрушать нашу экономику, не зная, что туда можно уже приписать. Это все не имеет никакого результата. <…> И сказываются на экономике Европы, это факт. Они теряют больше, чем мы. Мы находим новые пути, новых партнеров», — указал Чепа в беседе с RT.Похожего мнения придерживается и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. В комментарии «Известиям» эксперт отметил, что введение антироссийских санкций оказалось абсолютно бессмысленным, ведь Россия лишь увеличила темы экономического роста, обогнав некоторые страны Европы в несколько раз.
«Абсолютно согласен с немецким политиком Ральфом Нимайером, который говорит о том, что на самом деле введение и продолжение антироссийских санкций — это самоубийство для промышленности Европы. По результатам более чем двух с половиной лет очевидно, что введение санкций относительно России оказалось абсолютно бессмысленным для Европы», — подчеркнул он.Читайте также:
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