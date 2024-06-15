Фото: сайт Госдумы РФ
Отказ Киева от российского предложения по урегулированию украинского конфликта показывает политическую слабость главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев», – сказал парламентарий.
Перед этим Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина, касающееся урегулирования конфликта на Украине. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Путин мог бы договориться о мире с генералом Валерием Залужным или же с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским.
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Никита Кротов