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На президентских выборах в Молдавии фактически произошёл государственный переворот. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что эти выборы прошли под жёстким контролем извне и назвал их ярким примером вмешательства Запада во внутренние дела других государств. По мнению парламентария, западные страны приготовили для Молдавии сценарий по вовлечению страны в гражданское противостояние по аналогии с тем, как это было сделано на Украине. Шеремет указал, что у победившей по итогам таких выборов Санду легитимности не больше, чем у просроченного Зеленского.
По итогам второго тура президентских выборов действующая глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов против 44,67% у кандидата от оппозиционной Партии социалистов, бывшего Генерального прокурора страны Александра Стояногло. Социалисты заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем, и назвали её «президентом диаспоры». Оппозиционеры уверены, что большинство жителей Молдавии проголосовали против действующей прозападной власти.
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