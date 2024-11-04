Санду заявила о своей победе на выборах в Молдавии

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)
Действующий президент Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х. По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, у Санду — 53,53% голосов, у Стояногло - 46,47%.
«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала она.Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил ее оппонент Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти оппозиционера.
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