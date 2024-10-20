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Запад уготовил Молдавии путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Он убеждён, что Запад, скрывая свои истинные мотивы под ширмой демократических ценностей и обещаний, что Молдавия странет частью Евросоюза, толкает страну на бесславный путь Украины. Так, действиями коллективного Запада Кишинёв может скатиться к гражданской войне и процветанию военной диктатуры.
К тому же Молдавия может стать «Украиной номер два» в вопросе выборов. Там также могут лишить граждан права голоса и заберут у них даже надежду на светлое будущее.
В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы и референдум о внесении изменений в Конституцию с целью последующего вступления в Евросоюз. Выборы уже признали состоявшимися, поскольку явка превысила минимальный требуемый порог в 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00 (совпадает с мск).
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К тому же Молдавия может стать «Украиной номер два» в вопросе выборов. Там также могут лишить граждан права голоса и заберут у них даже надежду на светлое будущее.
В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы и референдум о внесении изменений в Конституцию с целью последующего вступления в Евросоюз. Выборы уже признали состоявшимися, поскольку явка превысила минимальный требуемый порог в 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00 (совпадает с мск).
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Анастасия Чинкова