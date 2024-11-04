Стали известны результаты выборов в Молдавии после подсчета 99% голосов

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Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует с результатом 55,07% голосов во втором туре президентских выборов. Данные после обработки 99% протоколов опубликовала Центральная избирательная комиссия республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,93%.
Ранее сообщалось, что Санду уже объявила о своей победе, заявив, что Молдавия «продемонстрировала силу единства, демократии и приверженности достойному будущему».
Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил оппозиционер Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти соперника.
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Данил Пономарев