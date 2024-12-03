Депутат ГД Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией

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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Россией не ухудшит отношения с этой страной. Ее слова передает «Лента.ру».
«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения», — сказала Журова.
Она добавила, что при любом раскладе волнений нужно избежать. По ее словам, у России есть соглашения о защите инвестиций с другими странами, которые выгодны обеим сторонам, однако правительству Абхазии не удалось убедить в этом свой народ, отметила Журова.
Депутат также выразила надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией не испортятся, а достигнутые соглашения не повлияют на поддержку этой страны.
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