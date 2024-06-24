Депутат Ивлев рассказал о ненависти Подоляка к крымчанам

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Советником главы офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, руководит ненависть к крымчанам, рассказал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев корреспонденту RT.
Ранее советник офиса Зеленского заявил, что в Крыму «не может быть никакой мирной жизни и полуостров представляет военный лагерь с сотнями прямых военных целей».
Депутат также сообщил, что киевский режим ненавидит Крым начиная с марта 2014 года.
Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.
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«Крым — это мирный регион. Посмотрите на поезда, они заполнены матерями с детьми, бабушками с внуками. В Крым по Крымскому мосту идут только легковые автомобили и автобусы с туристами. О чём он говорит, это трудно объяснить», — возразил Ивлев.
Депутат также сообщил, что киевский режим ненавидит Крым начиная с марта 2014 года.
Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.
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Олег Дикий