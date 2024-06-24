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Депутат Ивлев рассказал о ненависти Подоляка к крымчанам

Леонид Ивлев: киевским режимом руководит ненависть к Крыму
24 июня 2024, 15:48
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советником главы офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, руководит ненависть к крымчанам, рассказал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев корреспонденту RT.
Ранее советник офиса Зеленского заявил, что в Крыму «не может быть никакой мирной жизни и полуостров представляет военный лагерь с сотнями прямых военных целей».

«Крым — это мирный регион. Посмотрите на поезда, они заполнены матерями с детьми, бабушками с внуками. В Крым по Крымскому мосту идут только легковые автомобили и автобусы с туристами. О чём он говорит, это трудно объяснить», — возразил Ивлев.



Депутат также сообщил, что киевский режим ненавидит Крым начиная с марта 2014 года.

Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.

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Кулеба высказался по поводу присоединения Украины к ЕС
Кулеба: переговоры о присоединении Украины к ЕС начнутся 25 июня
24 июня 2024, 15:23

Фото: IStock/HUNG CHIN LIU

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе стартуют уже 25 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.
«Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — заявил дипломат.

Кулеба поддержал новый пакет европейских санкций против России и поблагодарил за военную поддержку Украины. Он добавил, что необходимо ускорить и увеличить военные поставки.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о присоединении страны к Евросоюзу. Вопрос о включении Кишинева к ЕС также пройдет 25 июня. Глава государства выразила надежду на завершение процесса присоединения к 2030 году, референдум назначен на осень.

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Песков заявил о проверке поставок сербских боеприпасов на Украину
24 июня 2024, 15:23

Фото: Сайт Кремля

Россия намерена проверить информацию о возможных поставках сербских боеприпасов, проданных западным странам, на Украину, и поддерживать контакт с Белградом по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Москва ознакомилась с заявлениями президента Сербии Александра Вучича. Мы будем разбираться в этом вопросе и будем на связи с нашими сербскими партнерами», — заявил Песков.
Ранее, 22 июня, Financial Times сообщила, что с 2022 года Сербия экспортировала оружие на сумму около миллиарда долларов, которое могло попасть на Украину. Издание отметило, что президент Сербии Александр Вучич косвенно подтвердил эту информацию.

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Железнодорожный оператор временно отменил сборы за возврат билетов в Крым
24 июня 2024, 15:07

Фото: istockphoto/VvoeVale

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) временно убрал все комиссии за возврат билетов на рейсы в Крым и Севастополь и обратно, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что эта мера действует 24, 25 и 26 июня. Также в ГСЭ выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в настоящее время в Крыму могут находиться около 250 организованных туристов. Пока ни один из них не обратился с просьбой о досрочном возвращении.

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Опрос показал отношение турков к СВО
Areda: почти 80% жителей Турции считают конфликт на Украине противостоянием России и США
24 июня 2024, 14:31

Фото: IStock/Enez Selvi

Почти 80% граждан Турции считает, что Конфликт на Украине - это прямое противоборство России и США. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного в стране исследовательским центром Areda.
Участниками опроса стали почти 3000 жителей Турции. В ходе исследования им предлагали ответить на вопрос, между кем на самом деле происходит конфликт на Украине.

79,4% респондентов заявили, что противостояние идет между Соединенными Штатами и Россией. 20,6% участников опроса высказали мнение, что события на Украине – прямой конфликт Москвы и Киева.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге заявил, что Анкара выступает против прямого вовлечения НАТО в конфликт Россией. По его словам, НАТО должно ограничиться военными поставками для ВСУ.

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ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»
24 июня 2024, 14:29

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз с 25 июня текущего года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что речь идет о деятельности РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету» и портал Voice of Europe, который находится в Праге.

Согласно информации источника, решение о приостановке вещания данных СМИ на территории ЕС было принято еще в мае этого года. Но соответствующие меры до сих пор не вступали в силу.

Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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«Никаких пляжей и мирной жизни»: Подоляк назвал Крым большим военным лагерем
Подоляк: туристических зон в Крыму быть не может, это военный лагерь
24 июня 2024, 14:12

Фото: IStock/Vladimir Zapletin

Крым не может считаться мирной зоной, поскольку это захваченная территория на которой должна идти война, сообщил в своем Телеграм-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“... это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", — написал он.

23 июня ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.

Дмитрий Песков заявил, что знает о том, кто стоит за этой атакой кроме украинцев. Он отметил высокую сложность удара и пообещал, что данный инцидент не сможет не иметь последствий для США.

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В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ
Песков о закрытии туристического сезона в Крыму: пока решений не принималось
24 июня 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, пока решений по данному вопросу не принималось. Пресс-секретарь главы российского государства также отметил, что Москва знает, кто стоит за массированной атакой по Севастополю, и это не только украинцы.

Ранее директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека, четверо погибли.

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В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии
Боррель пригрозил Грузии закрытыми дверьми в ЕС из-за нынешнего курса
24 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/lovelypeace

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику. Об этом пишет ТАСС.
По словам Борреля, в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира и политические контакты на высоком уровне. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что данные меры «не должны затронуть мирное население».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. Политик также неоднократно отмечал, что Грузия за последние несколько лет значительно улучшила экономические показатели, что станет ключевым фактором при рассмотрении вопроса о вступлении в Европейского союза.

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«Небывалый вызов Западу»: США встревожились из-за визита Путина в Северную Корею
AP: Визит Путина в КНДР стал тревожным сигналом для США и их союзников
24 июня 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для США и их союзников, заявляет The Associated Press. На прошлой неделе прозвучал мощный сигнал, что российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада, отмечает издание.
В статье пишут, что соглашение между Россией и Северной Корей предусматривает к взаимной военной поддержке, если одна из стран подвергнется нападению. AP считает, такой шаг угрожает стабильности ситуации не только на Корейском полуострове, но и за его пределами.

Договор между РФ и КНДР, по данным источника «Правда.ру», легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.

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