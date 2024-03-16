«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье

В Подмосковье в субботу проходит второй день основного этапа голосования по выборам президента России. Активно участвуют в волеизъявлении ветераны региона.
В Истре сегодня проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы под Москвой Георгий Анохин. Ему уже 101 год. Георгий Васильевич ушёл на фронт добровольцем, воевал в составе стрелковой дивизии, артиллерийско-пулемётной бригады, командовал взводом разведки, руководил группой снайперов. Дважды был ранен, войну закончил в Дрездене. Отмечен множеством боевых наград.
Участник Великой Отечественной войны, разведчик Михаил Красов проголосовал в Краснознаменске, почётным гражданином которого он является. Михаилу Александровичу 99 лет, однако он отказался от голосования на дому и решил лично опустить бюллетень на участке. Для него было важно сделать выбор ради будущего страны, которую он защищал. На фронт Красов ушёл добровольцем в 17 лет. Он прошёл всю Великую Отечественную, имеет два ордена Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и другие награды.
«Я родилась в Серебряных Прудах, а войну застала в Крондштате, когда мне было три года. Отец у меня был морским офицером, его направили служить в Крондштат, и он забрал туда нас с мамой и бабушкой. Папа погиб в 1943-м. Выборы важны, и я голосую за то, чтобы был мир был на всей Земле», – рассказала Галина Андреевна, отдавшая голос на дому.Проголосовала на выборах президента и бывшая узница фашистского концлагеря из Солнечногорска Галина Степановна Щептева. Она пришла на избирательный участок вместе с правнуком.
«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы, считаю, что это очень важно», – сказала Галина Степановна.
Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Федоровна Калашникова из Можайска голосовала на дому. Когда началась война, ей было всего 15 лет.
В 16 девушка устроилась разнорабочей на железную станцию Можайска. На товарной станции она учитывала воинские эшелоны, встречала поезда с ранеными, помогала восстанавливать железнодорожные пути. Сейчас Татьяне Фёдоровне 99 лет. Она считает, что каждому жителю страны в эти дни необходимо исполнить свой гражданский долг.
Валентине Цыгановой из Наро-Фоминска в этом году исполнится 100 лет. Она с интересом следит за политической обстановкой в стране, сохраняя активную гражданскую позицию. Несмотря на преклонный возраст, женщина сама пришла на участок.
«Мне важно всё сделать самой. За всю жизнь только однажды я не пошла на выборы - в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий, по возможности и читаю, смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем – за того кандидата в Президенты, в которого верю», – сказала пенсионерка.Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек.
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