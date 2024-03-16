«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье

Многие знаменитые российские спортсмены приняли участие в голосовании на выборах президента России на территории Московской области. Так, чемпион мира по плаванию Никита Коновалов, зарегистрированный в другом регионе, решил исполнить свой гражданский долг с помощью ДЭГ. Он проголосовал во Дворце водных видов спорта «Руза».
«Электронное голосование намного удобнее, потому что это можно сделать, не отрываясь от тренировок, не требуется искать свой участок. К тому же там бывают очереди», – сказал пловец.Сборная России по футболу проголосовала в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сейчас спортсмены готовятся к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта. Это первый случай в истории, когда национальная дружина коллективно участвует в выборах президента страны.
«Мы собрались, хотя не должны были собираться. В понедельник должны были начать сбор, но тур в чемпионате страны отменили, стало больше времени. И, раз можно поучаствовать в выборах президента всем вместе, то, естественно, мы использовали эту возможность», – рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
Чемпионка мира и Европы по боксу Софья Очигава проголосовала в Одинцове. На выборы спортсменка пришла вместе с тренерским составом Федерации бокса округа.
«Одинцовская Федерация бокса голосует за то, чтобы у нас и наших детей было прекрасное будущее», – подчеркнула Очигава.
Свой гражданский долг на избирательном участке в Чехове исполнил Олимпийский чемпион по боксу, почётный житель города Александр Поветкин.
«Каждый должен сделать выбор, проголосовать за своего кандидата, потому что нам здесь жить. Мы выбираем будущее нашей страны. Пусть она будет сильной и могущественной», – заявил Поветкин.
Легендарный российский пловец Евгений Рылов выбрал для голосования видновскую школу №1, где он раньше тренировался. По словам спортсмена, он специально приехал с севера Москвы на юг области.
«Голос каждого человека важен. Было много призывов идти голосовать, и это тоже важно. Люди совместными усилиями делают выбор, кто кого выбирает, но это всё делается ради будущего страны. И выбор главного человека нашей страны – одно из самых значимых событий», – подчеркнул Евгений.Евгений – двукратный олимпийский чемпион и первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпиады-2016, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.
Олимпийский чемпион по хоккею 1976 года, почётный гражданин Мытищ Виктор Шалимов проголосовал на выборах президента России.
«Отдавать свой голос на выборах – это важно. Решается судьба страны. Я голосую за будущее Родины, чтобы всё было», – сказал Шалимов.
Ряд избирательных участков организованы на спортивных объектах, один из них – на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Там проголосовал ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.
«Важно каждому принять участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности. Это самое главное», – уверен Шадриков.В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В регионе открыты 3 936 избирательных участков.
В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская