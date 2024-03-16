Депутат Мособлдумы Вшивцев ответил на оскорбления в телеграм-каналах

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Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, зачем он объезжает избирательные участки и следит за ходом голосования на президентских выборах. Накануне некоторые телеграм-каналы позволили себе насмешливые реплики по поводу того, как слепой может что-либо проверять и вообще участвовать в жизни общества. Как известно, Вшивцев лишился зрения во время боевых действий в Афганистане.
«Идёт информационная война, и я прекрасно понимаю, что здесь нет каких-то норм и правил. Выбирается любая форма, чтобы очернить происходящее в нашей стране. Наверное, эти люди не знают, что из 8 млрд человек, проживающих на Земле, более 1млрд – инвалиды, свыше 100 млн – инвалиды по зрению. ООН приняла Конвенцию об их правах, которая предусматривает создание возможностей быть равным среди равных. Я как депутат областной думы езжу по территории округа, откуда избирался, и знакомлюсь с работой участков», – сказал Вшивцев.Депутат отметил, что в Московской области инвалиды по зрению активно участвуют в общественной жизни. Они хотят ходить на выборы и реализовывать своё право голосовать.
«Люди, которые пытаются комментировать мою работу на избирательных участках, наверное, понятия не имеют, что такое система Брайля. Я с ней хорошо знаком. Кроме того, авторы публикаций, видимо, не в курсе, что вся линейка современных гаджетов – с речевым выходом, и это даёт возможность человеку быстро адаптироваться в информационном потоке», – добавил парламентарий.Он добавил, что в регионе на 150 избирательных участках используют специальные трафареты для заполнения бюллетеней слабовидящими гражданами.
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