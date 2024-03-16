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В Подмосковье стартовал второй день голосования на президентских выборах

16 марта 2024, 08:01
Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области начался второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков. 3 928 из них образованы в общем порядке, ещё восемь – временные.
Помимо этого, на территории региона оборудованы 409 передвижных пунктов голосования. Они предназначены для использования на удалённых территориях, где нет помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено, а также на случай возникновения нештатной ситуации на избирательном участке.

В пятницу прошёл первый день основного этапа выборов. В 20 часов закрылись все избирательные участки области. Для сохранности бюллетени из стационарных ящиков для голосования переместили в сейф-пакеты и убрали в сейфы.


По данным Мособлизбиркома, явка избирателей на территории региона на избирательных участках составила 1 292 252 человека, то есть 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 избирателей, или 68,85%.

Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США
Маск заявил, что Америка погибнет из-за миграционной политики
16 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/Naeblys

Соединённые Штаты Америки погибнут, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов, с таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий», — написал один из пользователей X.

Илон Маск ответил на этот пост согласием.

При этом, решить вопрос с незаконной миграцией давно обещает бывший американский лидер Дональд Трамп. Именно он в годы своего правление в Соединённых Штатах начал строительство стены с Мексикой. При избрании на новый президентский срок он обещает завершить начатое, а также депортировать из стран тех мигрантов, которые проживают на территории США недегально.

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#мигранты
#сша
#илон маск
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Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму
Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму
16 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.
Мурадов отметил, что угроза существованию флота оставалась, даже несмотря на то, что в 1997 году РФ и Украина подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины. По его мнению, украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Мурадов рассказал, что это являлось серьезной угрозой для нашей страны.

Он подчеркнул, что возвращение Крыма в РФ поспособствовало обеспечению стратегической стабильности и безопасности на южном и юго-западном направлениях. При этом враги Москвы намеревались после госпереворота, который произошел в 2014 году, получить Севастополь в качестве своей военной базы, что вполне объясняет нынешний отказ Запада признавать результаты референдума.

Напомним, ранее французский лидер Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.

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#украина
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#севастополь
#рф
#крым
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Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным авто
ЦТАК: Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным AURUS
16 марта 2024, 04:57

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Использование Ким Чен Ыном подаренного Путиным подарка должно наглядно продемонстрировать дружбу между КНДР и Россией, которая активно укрепляется и всесторонне развивается, отметила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Что касается самого автомобиля, то Ким Ё Чжон заявила, что его функционал «совершенен и абсолютно надежен».


«Очень рада, что высший руководитель нашей партии и государства пользуется особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России», — подытожила она.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства 20 февраля. Руководитель КНДР стал первым из лидеров, кто получил в подарок AURUS.

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#кндр
#путин
#ким чен ын
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Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану
ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства
16 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/ LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому. В письмах он предложил обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что ООН продолжает обсуждения со всеми сторонами, чтобы сохранить открытую торговлю, поток продовольствия и безопасность судоходства. Торговые маршруты должны оставаться безопасными, устойчивыми и предсказуемыми, говорится в письме Гуттереша.

Кроме того, учитывая опыт черноморской зерновой инициативы ООН продолжает активно сотрудничать с Москвой, Анкарой и Киевом для сокращения рисков коммерческого судоходства в Черном море.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия отметила, что касающаяся ее часть сделки — снятие препятствий на пути агроэкспорта — и не была выполнена. Кроме того, как обращала внимание Москва, основная часть украинского зерна отправлялась не в беднейшие страны, как предполагалось, а в развитые страны Запада.

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Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему
15 марта 2024, 23:04

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад (в поддержку Украины — прим. ред.). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал американский президент в ходе выступления по случаю Дня святого Патрика.

Ранее Байден снова призвал американских законодателей в кратчайшие сроки одобрить законопроект, предусматривающий очередной пакет помощи Украине в размере более $60 млрд.

21 февраля во время предвыборного мероприятия в Калифорнии, Байден заявил, что Вашингтону приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».

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«Будет болтаться»: Медведев ответил на призыв президента Латвии разрушить Россию
Медведев назвал президента Латвии ничтожеством в ответ на призыв уничтожить РФ
15 марта 2024, 22:39

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале ответил на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить Российскую Федерацию.
Таким образом он отреагировал на пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в желании сдержать Россию, и призвал ее разрушить. Как утверждает Медведев, каждый, кто хочет смерти России, включая главу Литвы, могут разделить участь нацистов.
«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — заявил он.
Ранее Медведев опубликовал фотографию с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В МИД раскрыли проблемы, с которыми столкнулась РФ при подготовке голосования за рубежом
Захарова: много трудностей было при подготовке голосования на выборах за рубежом
15 марта 2024, 22:01

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В ходе подготовки к голосованию на выборах президента России за рубежом, пришлось столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что трудности возникали из-за позиции недружественных государств. Так, Россия буквально в последний момент получила глобальный ответ о переподтверждении своих обязательств по выборам.

Также проблемы возникли из-за сокращения российских посольств и консульств, из которых выслали дипломатов. Захарова подчеркнула, что высылки, проводившиеся недавно, были направлены исключительно на создание проблем России в преддверии выборов.

Вместе с материальным, психологическим давлением и политической травлей, страны заявляли об угрозах в киберсфере. Именно в связи с этим ЦИК РФ принял решение не проводить онлайн-голосование в недружественных государствах.

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#россия
#выборы
#голосование
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Дирижер Мастранджело назвал избирательный участок в Петербурге комфортным
15 марта 2024, 21:40

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Художественный руководитель Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина дирижёр Фабио Мастранджело отметил приятную и комфортную атмосферу в зале избирательного участка в Санкт-Петербурге, куда он пришёл голосовать.
«Сам процесс проходит без проволочек, очень быстро. Никаких проблем нет. Все очень хорошо все организовано», — заявил в беседе с «Петербургским дневником» Мастранджело.

Кроме этого, он принял участие в ещё одном голосовании, касающемся благоустройства окружающей среды города. Мастранджело подчеркнул, что Италии необходимо перенять российский опыт подобных голосований по подобным вопросам.

Ранее в Сергиевом Посаде губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр строительства и ЖК РФ Ирек Файзуллин торжественно дали старт IV Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.

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#голосование
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#санкт-петербург
#выборы
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Минюст РФ признал иноагентами актёра Трескунова* и режиссёра Либерова*
15 марта 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Минюст России признал иностранными агентами режиссёра Романа Либерова* и актёра Семёна Трескунова*. Об этом следует из опубликованного на сайте ведомства дополненного реестра.
Отмечается, что режиссёр активно выступал против проведения Россией спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию, формирующую негативный образ России.

Трескунов* также критиковал Россию за проведения спецоперации на Украине и распространял фейковые сведения о проводимой в РФ политике. В том числе, актёр негативно высказывался о россиянах.

Кроме того, в список попали экономист Игорь Липсиц*, финансировавший Украину с помощью российских активов, журналист Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, сооснователь владимирского издания «Довод» Кирилл Ишутин*, бывший полицейский Олег Кашинцев*.

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