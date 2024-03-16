В Подмосковье стартовал второй день голосования на президентских выборах

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Московской области начался второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков. 3 928 из них образованы в общем порядке, ещё восемь – временные.
Помимо этого, на территории региона оборудованы 409 передвижных пунктов голосования. Они предназначены для использования на удалённых территориях, где нет помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено, а также на случай возникновения нештатной ситуации на избирательном участке.
В пятницу прошёл первый день основного этапа выборов. В 20 часов закрылись все избирательные участки области. Для сохранности бюллетени из стационарных ящиков для голосования переместили в сейф-пакеты и убрали в сейфы.
По данным Мособлизбиркома, явка избирателей на территории региона на избирательных участках составила 1 292 252 человека, то есть 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 избирателей, или 68,85%.
Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.
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В пятницу прошёл первый день основного этапа выборов. В 20 часов закрылись все избирательные участки области. Для сохранности бюллетени из стационарных ящиков для голосования переместили в сейф-пакеты и убрали в сейфы.
Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.
Читайте также:
В Подмосковье стартовало IV Всероссийское онлайн-голосование по благоустройству
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Лора Луганская