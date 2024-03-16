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Явка подмосковных избирателей на выборах президента к 9:00 превысила 31%

16 марта 2024, 12:07
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Общая явка избирателей на выборах президента России в Подмосковье к 9 часам субботы составила 31,36%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Явка на избирательных участках достигла 24,79%. В онлайн-режиме с помощью дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие 72,24% избирателей», – уточнил Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения в Московской области, открытом в Одинцове.
В Московской области проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.


В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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Депутат Мособлдумы Вшивцев ответил на оскорбления в телеграм-каналах
16 марта 2024, 12:27

Фото: Радио 1

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, зачем он объезжает избирательные участки и следит за ходом голосования на президентских выборах, передаёт корреспондент «Радио 1». Накануне некоторые телеграм-каналы позволили себе насмешливые реплики по поводу того, как слепой может что-либо проверять и вообще участвовать в жизни общества. Как известно, Вшивцев лишился зрения во время боевых действий в Афганистане.
«Идёт информационная война, и я прекрасно понимаю, что здесь нет каких-то норм и правил. Выбирается любая форма, чтобы очернить происходящее в нашей стране. Наверное, эти люди не знают, что из 8 млрд человек, проживающих на Земле, более 1млрд – инвалиды, свыше 100 млн – инвалиды по зрению. ООН приняла Конвенцию об их правах, которая предусматривает создание возможностей быть равным среди равных. Я как депутат областной думы езжу по территории округа, откуда избирался, и знакомлюсь с работой участков», – сказал Вшивцев.
Депутат отметил, что в Московской области инвалиды по зрению активно участвуют в общественной жизни. Они хотят ходить на выборы и реализовывать своё право голосовать.
«Люди, которые пытаются комментировать мою работу на избирательных участках, наверное, понятия не имеют, что такое система Брайля. Я с ней хорошо знаком. Кроме того, авторы публикаций, видимо, не в курсе, что вся линейка современных гаджетов – с речевым выходом, и это даёт возможность человеку быстро адаптироваться в информационном потоке», – добавил парламентарий.
Он добавил, что в регионе на 150 избирательных участках используют специальные трафареты для заполнения бюллетеней слабовидящими гражданами.

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#политика
#выборы
#голосование
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#подмосковье
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Захарова: Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте
16 марта 2024, 12:13

Фото: сайт МИД РФ

Запад отказывается от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены», которые всеми силами затягивали Украину и украинский народ в страшный конфликт, провоцируя их и обещая прекрасное демократическое будущее, теперь активно отказываются от страны, подчеркнула Захарова.

Запад не станет защищать народ и независимость Украины, а лишь продолжит использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.

Также Захарова напомнила про слова главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а весь остальной мир с джунглями. По её словам, в первое время Запад говорил о том, что Украина уже стала частью этого сада. Однако, как только Киев начал терпеть неудачи на фронте, эти заявления прекратились.

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#мария захарова
#мид рф
#украина
#всу
#политика
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Посол России в США усомнился в договороспособности администрации Байдена
Посол Антонов заявил о недоговороспособности администрации Байдена
16 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация американского президента Джо Байдена недоговороспособна. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что не хватит времени, чтобы перечислить все договоры, из которых вышли власти США.

При этом, ответственность за этого лежит не только на демократах, но и на республиканцах.

Однако в настоящее время нынешняя администрация президента погружена в предвыборную гонку, поэтому совершенно неизвестно, кто будет заседать в Белом доме в январе. В связи с этим непонятно, с кем вести переговоры.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября текущего года. Согласно социологическим опросам, велика вероятность победы экс-президента США Дональда Трампа. Однако ему всё ещё могут помешать продолжающиеся суды и проблемы со здоровьем.

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#джозеф байден
#администрация
#сша
#договор
#россия
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«Должно вдохновлять»: Журналист из США призвал прислушаться к словам Путина об Украине
16 марта 2024, 11:52

Фото: Официальный сайт Кремля

Западу необходимо прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о готовности вести серьёзные переговоры по Украине, об этом заявил американский журналист Бранко Марчетич в своей статье для Responsible Statecraft.
Ранее глава российского государства дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселёву. В нём он заявил, что Россия готова к серьёзному обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине на основе реального положения дел. При этом, Владимир Путин подчеркнул, что не намерен обсуждать мир только из-за того, что у ВСУ кончаются оружие и боеприпасы, чтобы дать Киеву время для накопления военных сил.

«То, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам должно стать воодушевляющей новостью для всех, кого по-настоящему заботит судьба Украины», — прокомментировал ситуацию Марчетич.

Журналист также отметил, что теперь у лидеров западных стран не получится убедить своих граждан в необходимости продолжения украинского конфликта из-за отсутствия якобы возможности договориться с Москвой.

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#сша
#сво
#переговоры
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Памфилова оценила организацию голосования на участке в Подмосковье
16 марта 2024, 11:49

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высоко оценила организацию голосования на избирательном участке, куда она пришла отдать голос на выборах президента России. Глава ЦИК голосовала по месту жительства.
«На участке есть всё, что положено, процесс организован прекрасно, и мои коллеги – замечательные, доброжелательные. Всё хорошо, всё нормально, потому что мы вместе», – сказала Памфилова.
Она отметила, что традиционное голосование – лишний повод увидеться, поддержать коллег.
«Хочу поддержать всех коллег по стране, тех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию. В нашем сообществе избирательных комиссий работают замечательные люди», – уверена председатель Центризбиркома.
В Московской области проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области, где круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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#цик
#элла памфилова
#голосование
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#избиратели
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Советник Макрона: «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер»
The Times: ФРГ испытывает неловкость из-за отказа поставлять Киеву ракеты Taurus
16 марта 2024, 10:50

Фото: сайт Кремля

Советник французского президента Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Об этом пишет газета The Times.
По итогам встречи главы ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Польши Дональдом Туском и Макроном издание написало, что Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus.

Также отмечается, что Германию обвиняют в том, что страна не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения.

Ранее газета Financial Times сообщала, что разногласия Шольца и Макрона по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

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#нато
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#шольц
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МИД РФ предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
МИД РФ предупредил Армению о рисках втягивания в антироссийскую политику
16 марта 2024, 10:33

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия проводит обсуждение с Арменией по вопросу втягивания страны западными странами в антироссийскую политику, чтобы предупредить республику о всех возможных рисках. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, такая тенденция прослеживается довольно давно, поэтому Москва приняла решение поговорить с армянскими коллегами только с одной целью – предупредить о последствиях.

Захарова подчеркнула, что часть доводов российской стороны была принята Ереваном, после чего даже последовало принятие определённых мер.

Соединённые Штаты и весь коллективный Запад в целом на протяжении десятилетий, прикрываясь благими намерениями, используют тактику отношения к странам в виде их инструмента. Если бы за всю историю региона таких примеров не было, можно было бы подумать, что Запад не будет применять такую тактику на постсоветском пространстве.

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#мид рф
#мария захарова
#армения
#россия
#сша
#политика
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Посол в США рассказал о расколе среди стран G7
Антонов: среди стран G7 отсутствует единство насчет изъятия активов России
16 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/AlexLMX

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал в беседе с РИА Новости, что страны «Большой семерки» не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, поскольку многие осознают негативные последствия таких действий.
По словам Антонова, не все государства готовы «повесить себе на грудь ярлык «вора»». Дипломат отметил, что к числу негативных последствий можно причислить разрушение международной системы финансовых отношений и ослабление позиций доллара.

Антонов отметил, что Штаты не решаются действовать самостоятельно, настаивая на единстве государств G7 и тем самым пытаясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов».

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал данную информацию, заявив, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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#сша
#россия
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#минфин
#дипломат
#ес
#активы
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Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны
16 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/Wirestock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах государства, а не на «заигрываниях» с Западом.
По мнению официального представителя МИД РФ, такое решение не относится к исконным национальным интересам страны. Захарова подчеркнула, что каждая страна вольна выбирать, с какими объединениями она хочет сотрудничать, однако это следует делать «с опорой на реальность».

По словам Захаровой, она не знает, по какой причине политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности в декабре. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории государства.

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