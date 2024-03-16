Явка подмосковных избирателей на выборах президента к 9:00 превысила 31%

Фото: Радио 1
Общая явка избирателей на выборах президента России в Подмосковье к 9 часам субботы составила 31,36%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Явка на избирательных участках достигла 24,79%. В онлайн-режиме с помощью дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие 72,24% избирателей», – уточнил Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения в Московской области, открытом в Одинцове.В Московской области проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская