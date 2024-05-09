Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины

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Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам ветеранов, по делам молодежи и спорта, аграрной политики.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.
Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.
Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова