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Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины

Гончаренко*: правительство Украины осталось без пяти министров
09 мая 2024, 15:18
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам ветеранов, по делам молодежи и спорта, аграрной политики.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.



Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#украина
#указ
#проекты
#владимир зеленский
#всу
Зеленский уволил Залужного с военной службы
09 мая 2024, 14:14

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.

Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ ещё в феврале нынешнего года. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении Залужному звания «Почётный гражданин Киева». Представители пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Киевском горсовете бойкотировали награждение Залужного и покинули зал заседаний во время голосования по поводу присвоения ему этого звания. Предполагается, что фракция выполнила распоряжение офиса президента.

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#всу
#владимир зеленский
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В Одесской области кабельные каналы показали трансляцию Парада Победы в Москве
09 мая 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Epitavi

Кабельные каналы в Одесской области в прямом эфире транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Высказывалось предположение, что телевидение было взломано хакерами.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Издание также опубликовало видеозаписи из местных пабликов. Видно, как при переключении каналов появляются кадры военного парада в Москве. Журналисты предположили, что сервер кабельного телевидения подвергся хакерской атаке.

Трансляция российских телеканалов запрещена на Украине с 2014 года. В нынешнем году Украина впервые не празднует День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало «Днём Европы» и потеряло статус выходного дня.

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#видео
#день победы
#украина
#указ
#кадры
#зеленский
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«Стоит напомнить им Сталинград»: Живущий в ФРГ россиянин отметил День Победы
09 мая 2024, 13:30

Фото: istockphoto/orensila

Виталий, последние 30 лет проживающий в Берлине, в День Победы вышел на улицу в шапочке цветов российского флага. Так он выразил своё несогласие и протест в связи с запретом немецких властей демонстрации российской символики 9 мая.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала Ruptly немолодой россиянин задался риторическим вопросом: где же хвалёная западная свобода слова и свобода самовыражения? Где их основы демократии? Виталий подчеркнул, что в якобы свободной и демократической европейской стране никакой свободы слова уже не осталось.

«Понимаете, если я шапочку сниму, тогда я в зеркало смотреть не стану, будет стыдно», — отметил он.

Виталий также отметил, что немцы просто забыли кое о чём. Например, забыли Москву, Сталинград. Нужно осторожно им об этом напомнить, считает россиянин.





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#германия
#день победы
#москва
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Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Украины Кубракова
09 мая 2024, 12:28

Фото: istockphoto/krblokhin

Верховная рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. За его отставку проголосовали 272 депутата, 13 воздержались, а ещё 32 не стали голосовать.
Об этом в своём телеграм-канале написал 9 мая депутат Рады Алексей Гончаренко*. Также с должности уволен министр аграрной политики Николай Сольский. Сам Кубраков сообщил, что его не оповестили о грядущем увольнении. Самого вице-премьера на заседании Рады не было.

Сообщается, что депутаты из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» хотят разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Утверждается, что Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры.

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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
#депутаты
#министр
#премьера
#верховная рада
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Во Франции самолёты ВВС по ошибке нарисовали в небе российский триколор — видео
Французские лётчики по ошибке изобразили в небе российский флаг
09 мая 2024, 11:42

Фото: istockphoto/macky_ch

9 Мая вся Россия торжественно отмечает День Победы советской армии над фашистской Германией. Невольно присоединились к этому празднованию и пилоты элитной эскадрильи Patrouille de France, по ошибке изобразив в небе российский триколор.
Инцидент произошёл во время воздушного парада, посвящённого празднованию Дня Европы, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Российский и французский флаги состоят из одинаковых цветов — белого, синего и красного. Различается только порядок их расположения на полотнище. Во время полёта элитные лётчики, вероятно, перепутали построение и в результате в небе вместо французского был торжественно изображён российский триколор.

Реакция французского правительства на данную ошибку пока остаётся неизвестной.






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#флаг
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Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма
09 мая 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с Днем Победы напомнил о славных традициях ветеранов ВОВ. Об этом пишет ТАСС.
По словам Шойгу, участники СВО с честью выполняют свой долг. Российские военные, сражаясь с последователями нацизма в зоне СВО, продолжают славные традиции ветеранов, отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике.

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#сво
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Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить
09 мая 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лжи и лицемерии.
Об этом во время своей приветственной речи на Параде Победы заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что в некоторых странах сносят памятники настоящим борцам с нацизмом, превознося предателей и пособников фашизма. Тем самым перечёркивается память о героизме и благородстве воинов-освободителей и о принесенной ими во имя жизни жертве, сказал он.

Глава российского государства также указал, что реваншизм, фальсификация истории, стремление оправдать современных последователей нацизма является частью общей политики западных элит, направленной на разжигание новых региональных конфликтов.

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Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас
09 мая 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Россия переживает сложный, рубежный период, и ее будущее зависит от нас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
По словам президента России Владимира Путина, судьба родины в наших руках.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#парад
#день победы
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Путин: Россия никому не позволит ей угрожать
09 мая 2024, 10:26

Фото: сайт Кремля

Россия никому не позволит ей угрожать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По словам президента, западные страны пытаются разжигать межнациональную вражду, а также мировые конфликты. Помимо этого, он отметил, что они пытаются сдерживать суверенные центры развития.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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