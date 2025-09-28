28 сентября 2025, 10:35

WP: президент Санду подрывает доверие граждан Молдавии к власти

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду подрывает доверие граждан республики к власти, преследуя якобы подозреваемых в работе на Россию лиц. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.