В США обвинили Санду в подрыве доверия граждан Молдавии в преддверии выборов

WP: президент Санду подрывает доверие граждан Молдавии к власти
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду подрывает доверие граждан республики к власти, преследуя якобы подозреваемых в работе на Россию лиц. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.



Журналисты подчеркнули, что Санду, противодействуя Москве, сталкивается с необходимостью борьбы с оппозицией. В связи с этим общественные деятели акцентируют внимание на проблеме свободы слова в Молдавии.

28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании в стране усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду ранее обвинила РФ в стремлении повлиять на выборы, используя влияние священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах.

Екатерина Коршунова

