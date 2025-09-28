В США обвинили Санду в подрыве доверия граждан Молдавии в преддверии выборов
Президент Молдавии Майя Санду подрывает доверие граждан республики к власти, преследуя якобы подозреваемых в работе на Россию лиц. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
Журналисты подчеркнули, что Санду, противодействуя Москве, сталкивается с необходимостью борьбы с оппозицией. В связи с этим общественные деятели акцентируют внимание на проблеме свободы слова в Молдавии.
28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании в стране усилилась антироссийская риторика.
Президент Молдавии Майя Санду ранее обвинила РФ в стремлении повлиять на выборы, используя влияние священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах.
