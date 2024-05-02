Депутат Толмачёв заявил о невероятно сложных условиях работы правительства

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что нынешний состав правительства работал в чрезвычайно сложных условиях, вызванных в том числе коронавирусом, кризисами, санкционной политикой Запада.
«Коллеги вели работу в невероятно сложных обстоятельствах. Сперва пандемия коронавируса, затем вызванный им экономический кризис, специальная военная операция и противостояние с Западом — это та реальность, в которой кабмин жил с момента своего назначения в 2020 году», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачёв.
При этом он высказал уверенность в том, что правительство в новом составе также продолжит успешно реализовывать актуальные задачи, связанные с экономикой, политикой, победой России в СВО, национальными проектами и т. д.
А до этого сербский парламент (Скупщина) утвердил новый кабинет министров во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.
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