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Депутат Журавлев призвал Трампа не смеяться над Байденом

01 августа 2024, 21:10
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рекомендовал экс-главе Белого дома Дональду Трампу не смеяться над нынешним президентом США Джо Байденом, поскольку такие шутки могут не принести первому победы.


«Жаль, что республиканцы не отнеслись всерьез к кардинальной смене политического ландшафта в стране и все еще продолжают играть в надоевшую и несмешную игру «Где Байден?». Соцопросы показывают, что в колеблющихся штатах Харрис уже опережает Трампа. Так и будет продолжаться, если республиканский кандидат будет потешаться над Байденом, не замечая, как сам оказался в роли догоняющего», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден намерен начать переговоры по Украине до выборов.

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#сша
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#дональд трамп
#выборы
#политика
«Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем
01 августа 2024, 21:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливанское движение «Хезболла» вступило в новый этап войны с Израилем. Об этом сообщил его лидер Хасан Насралла в ходе заявления о ликвидации одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Он подчеркнул, что в настоящее время «Хезболла» находится в открытом сражении сразу на всех фронтах и даже вышло на новый этап.

По словам Насраллы, движения находится в преддверии крупной битвы. Убийство Шукры и Хании не повлияет на масштаб действий «Хезболлы». А, как показывает опыт, после таких событий оно только ширится и укрепляется.

Лидер ливанского движения отметил, что израильские власти так и не поняли, какие красные линии они пересекли и какую агрессию совершили.

Говоря о степени эскалации конфликта на данном этапе, Насралла заявил, что это напрямую будет зависеть от реакции Израиля.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и её армия находятся на очень высоком уровне готовности к новой агрессии со стороны Ливана и других государств.

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#израиль
#конфликт
#армия
#лидер
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В Россию в рамках обмена вернулись восемь заключённых, сообщили в ФСБ
01 августа 2024, 20:34

Фото: iStock/macky_ch

Россия вернула восьмерых человек, находившихся в заключении в других странах, в результате обмена заключёнными с США. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что вместе с ними на родину вернутся дети. Двое из них, предположительно, являются детьми переданных Словением Артёма и Анны Дульцевых.

В настоящее время список заключённых, которые вернутся в Россию, не приводится. Ведомство также отказалось раскрывать их личности.

Ранее издание TRT Haber сообщало, что в сделке участвовали 26 человек. Из них восемь передали России, 13 – Германии, а ещё троих – Соединённым Штатам.

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#россия
#сша
#фсб
#россияне
#тюрьма
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Путин помиловал обменянных Гершковича и Уилана
Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан, включая Уилана, Гершковича
01 августа 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо них в подписанном главой государства указе числились: Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Лика Кевина, Демури Воронин, Чанышева Лилия, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко и Олег Орлов.

Решение о подписании данного указа принято для того, чтобы обеспечить возвращение россиян, задержанных и находившихся под стражей в других государствах.

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#владимир путин
#указ
#россия
#сша
#политика
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«Подвиг дипломатии»: в Белом доме высказались об освобождении заключённых из России
В Белом доме подтвердили обмен Уилана, Гершковича, Кара-Мурзы и Курмашевой
01 августа 2024, 20:16

Фото: iStock/lucky-photographer

Масштабная сделка между Россией и США по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы стала подвигом дипломатии. Такое заявление сделал Белый дом на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что эта сделка позволила обрести людям свободу. США поблагодарили своих союзников в лице Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции за поддержку на протяжении всего времени переговоров с Россией.

В Белом доме также указали на то, что произошедший обмен стал примером важности друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться в трудную минуту. Союзники Соединённых Штатов делают страну безопаснее, подчеркнули в администрации президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в обмене заключённых между Россией и США участвовали 26 человек, 10 из которых направятся в Россию, трое – в США, а 13 – в Германию.

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«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США
#белый дом
#сша
#россия
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«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США
01 августа 2024, 20:08

Фото: сайт Кремля

Конечно, хочется, чтобы враги и предатели России сгнили в застенках или сдохли в тюрьме. Но в данном случае важнее вытащить и вернуть на Родину своих, тех, кто работал на благо Отечества и всех нас.
Таким образом прокомментировал в своём телеграм-канале масштабный обмен заключёнными, в котором участвовали 26 человек и семь государств, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обмен, в рамках которого были освобождены обвинённые в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан, а также осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза*, прошёл в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции.

Медведев же в заключение посоветовал предателям как можно скорее подбирать себе новые имена под программой защиты свидетелей и лихорадочно маскироваться.

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#сша
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#рф
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В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать наблюдателем на выборах
01 августа 2024, 19:28

Фото: МИСК МО

Наблюдатели на предстоящих в сентябре в Подмосковье выборах в советы депутатов будут гарантировать прозрачность голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдателем может стать представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Там также напомнили, что с недавнего времени наблюдать можно не только за процессом голосования на участке, но и за дистанционным электронным голосованием. Условия участия можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Мособлизбиркоме также подчеркнули, что теперь наблюдателями не могут быть назначены российские сенаторы, иностранные агенты, а также лица, причастные к экстремистской или террористической организации.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#московская область
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#единый день голосования
#едг
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Путин был крайне удивлён покушением на Трампа, заявил Песков
01 августа 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин был крайне удивлён покушением на кандидата в главы США Дональда Трампа, а в частности неорганизованностью его охраны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Путин был удивлён тем, что уровень охраны кандидата в преддверии выборов, так ещё и в такой стране как Соединённые Штаты, должен быть гораздо выше, чтобы максимально минимизировать такие опасности и угрозы.

Такие нападения всегда осуждаются и порицаются общественностью, заявил Путин, выразив тем самым «общечеловеческие чувства» по отношению к Трампу, с которым он неоднократно контактировал.

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#россия
#сша
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Песков рекомендовал покинувшим страну врагам России не возвращаться
01 августа 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Пусть враги, уехавшие из России, остаются за границей, а тех, кто уехал, но не стал врагом, страна ждёт обратно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что высказанное им мнение является исключительно его личной точкой зрения. Представитель Кремля также напомнил события начала XX века, когда после потрясений 1917 года многие художники, писатели, учёные, люди других творческих профессий тоже покинули Россию. Многие из них позже вернулись и смогли реализовать себя на Родине. Другие, даже оставшись за границей, по-прежнему любили свою Отчизну и не стали ей врагами.

Именно такую категорию релокантов имел ввиду Песков, когда говорил, что они должны вернуться обратно. Тех же, кто поливал грязью свою страну и её граждан, кто стал её врагом, на Родине совсем не ждут, заключил он.

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«Человек ли это говорит?»: Захарова ответила Штайнмайеру на слова о Путине
Захарова о заявлении Штайнмайера о Путине: человек ли это говорит?
01 августа 2024, 18:59

Фото: сайт МИД РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сначала поощрял срыв минских соглашений, а теперь поставляет Киеву танки, в которых горят украинцы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление немецкого лидера о том, что Владимир Путин якобы вернул войну в Европу и хочет уничтожить Украину.
Захарова напомнила, что Штайнмайер – человек, который выступал против выплаты компенсации за геноцид мирного населения во время блокады Ленинграда. Затем он участвовал в срыве минских соглашений. Теперь же этот человек поощряет действия киевских властей и финансирует Украину. Указав на всё это, Захарова задалась вопросом, «а человек ли это говорит?».

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