Депутат Журавлев призвал Трампа не смеяться над Байденом

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рекомендовал экс-главе Белого дома Дональду Трампу не смеяться над нынешним президентом США Джо Байденом, поскольку такие шутки могут не принести первому победы.
«Жаль, что республиканцы не отнеслись всерьез к кардинальной смене политического ландшафта в стране и все еще продолжают играть в надоевшую и несмешную игру «Где Байден?». Соцопросы показывают, что в колеблющихся штатах Харрис уже опережает Трампа. Так и будет продолжаться, если республиканский кандидат будет потешаться над Байденом, не замечая, как сам оказался в роли догоняющего», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден намерен начать переговоры по Украине до выборов.
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