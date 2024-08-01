Илон Маск обеспокоен пропажей Джо Байдена с экранов

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Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своих социальных сетях вопросы о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он, сообщили в РИА Новости.
Это связано с тем, что в последнее время сократилось количество публичных мероприятий с участием лидера страны.
В социальных сетях возник вопрос, жив ли Джо Байден, так как он снова стал редко появляться на публике. Илон Маск ответил на этот вопрос, изобразив эмодзи, на котором человек пожимает плечами.
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«В конце июля Илон Маск присоединился к тем, кто интересовался, куда пропал Байден. Это произошло после сообщений о его заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной» — сообщили в издании.
В социальных сетях возник вопрос, жив ли Джо Байден, так как он снова стал редко появляться на публике. Илон Маск ответил на этот вопрос, изобразив эмодзи, на котором человек пожимает плечами.
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Мира Полтева