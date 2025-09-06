Депутата Верховной рады задержали на Украине по подозрению в госизмене
СБУ задержала народного депутата IX созыва от запрещённой на Украине партии «ОПЗЖ» по подозрению в государственной измене, сообщило ведомство в соцсетях.
Имя задержанного не раскрывают. Экс‑депутат Артём Дмитрук в своём канале указал, что под описание подходит Фёдор Христенко.
По версии следствия, Христенко сотрудничал с ФСБ России и оказывал влияние на руководство одного из украинских правоохранительных органов. Ранее СБУ опубликовала материалы по делу начальника детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, в которых фигурирует переписка Магамедрасулова с Христенко, которого следствие называет влиятельным для деятельности НАБУ.
Перед этим сообщалось, что в Усинске мужчина хотел оставить свой город без связи по заданию СБУ.
