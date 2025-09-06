Депутата Верховной рады задержали на Украине по подозрению в госизмене

06 сентября 2025, 16:53

СБУ задержала депутата Верховной рады от ОПЗЖ по подозрению в госизмене

Фото: istockphoto/olegda88

СБУ задержала народного депутата IX созыва от запрещённой на Украине партии «ОПЗЖ» по подозрению в государственной измене, сообщило ведомство в соцсетях.