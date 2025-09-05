Мужчина хотел оставить свой город без связи
Сотрудники силовых ведомств задержали жителя Усинска, который по указанию украинских спецслужб (СБУ) пытался оставить город без мобильной связи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ по Коми.
По данным ФСБ, в июле 23‑летний мужчина поджёг вышку сотового оператора, однако повреждения оказались незначительными, и связь в городе не прерывалась. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и приготовлении к теракту; он дал признательные показания.
По его словам, предложение поджечь вышку поступило через мессенджер Telegram от представителей СБУ. Ранее он, как утверждается, выполнял другие задания для спецслужб — в том числе снимал здания железнодорожного вокзала с целью их последующего поджога. Злоумышленник находится под стражей.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трём годам лишения свободы учёного‑изобретателя Дмитрия Скопина*, который в интернете оправдывал вторжение Вооружённых сил Украины на территорию Курской области.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
