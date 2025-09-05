Мужчина хотел оставить свой город без связи

05 сентября 2025, 20:34

Мужчина из Усинска поджег вышку с подачи СБУ, чтобы оставить город без связи

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

Сотрудники силовых ведомств задержали жителя Усинска, который по указанию украинских спецслужб (СБУ) пытался оставить город без мобильной связи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ по Коми.