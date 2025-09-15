«Дестабилизация»: Омбудсмен предрекла бунт из-за принуждения к украинскому языку

15 сентября 2025, 15:15

Омбудсмен Ивановская раскритиковала идею языковых патрулей на Украине

Фото: Istock/Wachiwit

Введение языковых патрулей на Украине может спровоцировать дестабилизацию в обществе. Такое мнение выразила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию «Главком».





Ивановская полагает, что такая инициатива способна вызвать в обществе ощущение давления.

«Введение механизмов контроля, в частности, и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — сказала она.