«Дестабилизация»: Омбудсмен предрекла бунт из-за принуждения к украинскому языку
Омбудсмен Ивановская раскритиковала идею языковых патрулей на Украине
Введение языковых патрулей на Украине может спровоцировать дестабилизацию в обществе. Такое мнение выразила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию «Главком».
Ивановская полагает, что такая инициатива способна вызвать в обществе ощущение давления.
«Введение механизмов контроля, в частности, и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — сказала она.Омбудсмен добавила, что не понимает, как представить эту инициативу обществу, поскольку значительная часть населения не владеет украинским языком. Кроме того, Елена отметила, что сейчас Украина направляет основные ресурсы на оборону. По её словам, у государства нет дополнительных средств на полноценное обеспечение работы языковых инспекций.
