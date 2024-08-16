Украина потеряет еще больше территорий после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего канала на YouTube.
«Если бы Украина приняла июньское предложение президента России Владимира Путина о переговорах, они могли бы избежать потерь. Теперь же они могут потерять еще больше городов», – высказался Дэвис.
По словам бывшего офицера США, переброска сил украинского режима в Курскую область ослабила участки фронта. По мнению Дэвиса, атака Владимира Зеленского на Курскую область не иметь никакого стратегического смысла.
Еще одна слабая сторона ВСУ – отсутствие логистики, сообщил военный эксперт.
«Украина лишится лучших бойцов и потеряет важные позиции на востоке», – прогнозирует Дэвис.
Ранее сообщалось, что переодетые украинские боевики пытаются бежать из Курской области на гражданских автомобилях.
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Лия Мурадьян