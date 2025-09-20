«На Москву!»: Бывший президент Украины выступил с воинственным призывом
Экс-президент Украины Ющенко призвал Украину идти «на Москву»
Бывший президент Украины Виктор Ющенко 19 сентября в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что Украина должна стремиться к походу «на Москву» в рамках противостояния с Россией.
Ющенко считает, что возвращение к границам 1991 года не должно быть конечной целью Украины. По его мнению, такая позиция создаст серьёзные проблемы для будущих поколений.
Экс-президент призвал не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.
«Вы оставляете огромную проблему своим детям и внукам. На Москву! На Москву!» — отметил политик.Ющенко добавил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы» и обеспечивать защиту стран ЕС лучше, чем их регулярные армии. Напомним, что Виктор Ющенко возглавлял Украину с 2005 по 2010 год. Он является одним из ключевых политиков периода Оранжевой революции.
Ранее Дмитрий Песков заявил о готовности Путина урегулировать конфликт на Украине переговорами.