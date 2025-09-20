«На Москву!»: Бывший президент Украины выступил с воинственным призывом

20 сентября 2025, 17:38

Экс-президент Украины Ющенко призвал Украину идти «на Москву»

Виктор Ющенко (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший президент Украины Виктор Ющенко 19 сентября в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что Украина должна стремиться к походу «на Москву» в рамках противостояния с Россией.





Ющенко считает, что возвращение к границам 1991 года не должно быть конечной целью Украины. По его мнению, такая позиция создаст серьёзные проблемы для будущих поколений.



Экс-президент призвал не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.

«Вы оставляете огромную проблему своим детям и внукам. На Москву! На Москву!» — отметил политик.