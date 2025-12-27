27 декабря 2025, 12:46

Касаткин: Латвия потеряет деньги в случае демонтажа железной дороги в РФ

Фото: istockphoto/Serjio74

Латвия может столкнуться с серьезными негативными последствиями, если решится демонтировать железнодорожные линии, ведущие в Россию. Об этом 27 декабря заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.





По его словам, в долгосрочной перспективе ущерб от таких шагов будет значительно выше, чем кратковременный пропагандистский эффект, на который, как он считает, рассчитывают сторонники антироссийских военных «приготовлений».





«В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе», — добавил Касаткин.