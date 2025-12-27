Дипломат указал на последствия демонтажа железной дороги в Россию для Латвии
Касаткин: Латвия потеряет деньги в случае демонтажа железной дороги в РФ
Латвия может столкнуться с серьезными негативными последствиями, если решится демонтировать железнодорожные линии, ведущие в Россию. Об этом 27 декабря заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.
По его словам, в долгосрочной перспективе ущерб от таких шагов будет значительно выше, чем кратковременный пропагандистский эффект, на который, как он считает, рассчитывают сторонники антироссийских военных «приготовлений».
«В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе», — добавил Касаткин.Накануне, 26 ноября, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщал, что в стране обсуждают возможность полного демонтажа железнодорожных участков на направлении к России. Он уточнял, что любые решения должны приниматься после оценки сроков и масштабов работ, а также их социально-экономических последствий.
Ранее появилась информация о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.