Трамп назвал Лукашенко очень уважаемым человеком и сильным лидером
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал белорусского лидера Александра Лукашенко как «очень уважаемого человека и сильного лидера» и поблагодарил его за освобождение 16 заключенных. Американский президент также подтвердил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из 1400 осужденных иностранцев.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп подчеркнул, что в Белоруссии находятся около 1400 заключенных из разных стран, выразив надежду на их скорое освобождение:
«Я верю, что они собираются освободить многих из этих 1400».Это уже не первая похвала в адрес Лукашенко со стороны Трампа. 15 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе тема заключенных. После этого разговора Трамп написал в своей социальной сети Truth Social:
«Спасибо Белоруссии и ее могущественному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!».Белорусский лидер, со своей стороны, отрицает связь между освобождением заключенных и возможной отменой западных санкций.