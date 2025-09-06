Трамп назвал Лукашенко очень уважаемым человеком и сильным лидером

06 сентября 2025, 02:29

Дональд Трамп (Фото: https://www.45office.com/)

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал белорусского лидера Александра Лукашенко как «очень уважаемого человека и сильного лидера» и поблагодарил его за освобождение 16 заключенных. Американский президент также подтвердил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из 1400 осужденных иностранцев.





Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп подчеркнул, что в Белоруссии находятся около 1400 заключенных из разных стран, выразив надежду на их скорое освобождение:





«Я верю, что они собираются освободить многих из этих 1400».

«Спасибо Белоруссии и ее могущественному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!».